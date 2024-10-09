Таллахасси, США, 9 октября, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Миллионы людей покинули свои дома в американском штате Флорида, чтобы спастись от надвигающегося циклона «Милтон», пишет 9 октября The New York Times.

Liz Roll/Fema/Global Look Press

«Более 5,5 млн человек были вынуждены покинуть западное побережье Флориды. Это одна из крупнейших эвакуаций в истории штата», — говорится в материале.

Эвакуация в штате началась 7 октября, автомобилей на дорогах стало в 1,5 раза больше. На следующий день поток увеличился. Даже те, кто оставался на месте во время предыдущих штормов, решили уехать.

«Милтон» угрожает густонаселённому региону Тампа-Бэй, который не подвергался прямому воздействию ураганов больше ста лет. Ожидается, что шторм обрушится на побережье в конце дня 9 октября или утром 10 октября.

Местные власти призвали людей эвакуироваться как можно скорее и ехать в близлежащие убежища. На дорогах отменили плату за проезд и разрешили движение по обочинам.

Как сообщало ИА Регнум, в штате Флорида, согласно распоряжению президента США Джо Байдена, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Региону предоставят помощь на федеральном уровне. Ожидается, что «Милтон» достигнет полуострова Флорида 9 или 10 октября. На западном побережье, в том числе в заливе Тампа, прогнозируются разрушительные волны больше трех метров высотой.

Климатологи предположили, что «Милтон» может усилиться до шестой категории, ещё не существующей официально. По оценке научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, «Милтон» может принести самые крупные разрушения в истории, так как превышает по мощности «Катрину» 2005 года.