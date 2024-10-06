Вашингтон, 7 октября, 2024, 00:19 — ИА Регнум. Отстыковка от Международной космической станции (МКС) корабля Crew Dragon с экипажем, в состав которого входит российский космонавт Александр Гребенкин, перенесена. Об этом сообщило Национальное агентство по аэронавтике США (NASA).

NASA Kennedy SpaceX Crew Dragon

Работы по отсоединению Crew Dragon пройдут 10 октября. Команда, которую должен забрать корабль, выполняет миссию Crew-8.

NASA откладывает отстыковку уже второй раз. Причиной этому является плохая погода у побережья американского штата Флорида, где должен приводниться Crew Dragon.

Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября на Землю с МКС вернулись российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американка Трейси Дайсон. Их доставил космический корабль «Союз МС-25». Его спускаемый аппарат сел в Казахстане. Кононенко и Чуб пробыли в космосе 374 дня, что стало самым длительным полётом по программе МКС.

28 сентября стало известно, что к МКС отправился Crew Dragon с экипажем миссии Crew-9. Корабль вывели в космос с помощью ракеты Falcon-9, запущенной с мыса Канаверал (Флорида). На борту Crew Dragon находились российский космонавт Александр Горбунов и астронавт NASA Ник Хейг. Для Горбунова это первая космическая экспедиция.

30 сентября госкорпорация «Роскосмос» проинформировала, что Crew Dragon причалил к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС.