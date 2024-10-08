Флорида, США, 8 октября, 2024, 22:31 — ИА Регнум. Надвигающийся на американский штат Флорида ураган «Милтон» может усилиться до ещё не существующей официально шестой категории. Об этом 8 октября написал американский журнал Newsweek со ссылкой на исследование климатологов.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия урагана в США

По мнению специалистов, необходимо добавить дополнительную категорию шкалы ураганов по уровню опасности. Предположительно, в зоне, куда может обрушиться стихия, находится около 6 млн человек.

К утру 8 октября скорость урагана снизилась до 250 км/ч, днём ранее она достигала 290 км/ч. Метеорологи не исключают дальнейшего усиления ветра перед ударом по Флориде. Приближение непогоды обозначено как представляющее угрозу для жизни.

Как сообщало ИА Регнум, 6 октября пресс-служба Национального центра по слежению за ураганами США предсказала, что в ближайшие дни сформировавшийся над Мексиканским заливом тропический шторм «Милтон» достигнет западного побережья США. Погодное явление может обрушиться на Флориду 8–9 октября. Сильные дожди могут привести к затоплениям в населённых пунктах и сельской местности, к разливу некоторых рек.

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил режим ЧС в 35 округах штата в преддверии шторма. При этом многие из них ещё не оправились от урагана «Хелен».