Смоленск, 9 октября, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Два сотрудника МВД получили контузии при пресечении теракта в Смоленске, они госпитализированы, их жизни ничто не угрожает, сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Злоумышленник пострадал при задержании, сказано также в сообщении.

«При задержании злоумышленник пострадал, два сотрудника регионального УМВД получили контузии. В настоящее время они доставлены в лечебные учреждения», — отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба ведомства сообщила о предотвращении попытки совершения теракта в здании управления МВД по Смоленской области. Мужчина попытался пронести в здание самодельную бомбу под видом папки с документами, но был задержан. В ходе задержания устройство сдетонировало.

Было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на совершение теракта. Задержанный — 30-летний житель Тверской области, отметила пресс-служба ФСБ. Злоумышленником оказался 30-летний электрик Дмитрий Д. из Тверской области, сообщил источник ИА Регнум.

Ранее в этот же день стало известно о бомбе, обезвреженной в Смоленске возле здания МВД. Взрывное устройство находилось в припаркованном автомобиле, его уничтожили сапёры. Из-за операции центр города был оцеплен. Кроме того, 9 октября подозрительный предмет, напоминающий бомбу, обнаружили на железнодорожном вокзале в Ярославле. Свёрток с проводами был прикреплён к поезду. Его обезвредили и отправили на экспертизу.