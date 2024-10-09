Москва, 9 октября, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Подозреваемым в попытке пронести взрывное устройство в здание УМВД по Смоленской области оказался 30-летний электрик Дмитрий Д. из Тверской области, сообщил источник ИА Регнум.

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Днём 9 октября он подъехал к УМВД на своём Citroën и попытался войти в здание якобы с папкой для документов, в которой на самом деле находилось взрывное устройство.

По данным УФСБ, в момент, когда подозрительного мужчину попытались остановить, устройство сдетонировало.

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Двое полицейских, которые попытались задержать Дмитрия, получили контузию, их жизни ничего не угрожает.

«Злоумышленник пострадал, два сотрудника регионального УМВД получили контузии. В настоящее время они доставлены в лечебные учреждения», — говорится в сообщении ФСБ.

Подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.