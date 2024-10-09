Смоленск, 9 октября, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Попытку совершения теракта предотвратили в здании управления МВД по Смоленской области, сообщили 9 октября журналистам в управлении ФСБ по региону.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

Мужчина попытался пронести в здание самодельную бомбу под видом папки с документами, но был задержан. При задержании он пострадал, два полицейских получили контузию.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на совершение теракта. Задержанный — 30-летний житель Тверской области, уточнили в спецслужбе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно о бомбе, обезвреженной в Смоленске возле здания МВД. Взрывное устройство находилось в припаркованном автомобиле, его уничтожили сапёры. Из-за операции центр города был оцеплен.

Подозрительный предмет, напоминающий бомбу, обнаружили на железнодорожном вокзале в Ярославле. Свёрток с проводами был прикреплён к прибывшему поезду. Его обезвредили на месте и отправили на экспертизу.