Смоленск, 9 октября, 2024, 16:14 — ИА Регнум. В Смоленске сапёры взорвали СВУ в припаркованной у здания МВД машине. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

AP/ТАСС

Отмечается, что спецслужбы оцепили центр города из-за подозрительного предмета в салоне Citroën. Перед взрывом машину накрыли тентом. На месте работали сапёры и кинологи. При этом не исключается, что это могли быть учения.

Правоохранительные ведомства Смоленской области пока не комментировали данную информацию.

Как передавало ИА Регнум, ранее в прибывшем на главный железнодорожный вокзал Ярославля поезде обнаружили подозрительный предмет, напоминающий бомбу. Отмечалось, что к вагону с топливными цистернами был прикреплён подозрительный предмет с торчащими проводами, внешне напоминающий взрывное устройство малой мощности. Его отправили на экспертизу криминалистам.