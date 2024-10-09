Москва, 9 октября, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Москвички всё чаще решаются на рождение четвёртого, пятого, шестого ребёнка, сообщил главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии департамента здравоохранения Москвы Антон Оленев.

ИА Регнум

«Отмечается интересная тенденция — на фоне уменьшения количества первых, вторых и даже третьих родов увеличивается тенденция к многодетности: четвёртых, пятых, шестых и более родов из года в год становится больше. Для меня было открытием, что за пять лет число шестых и более родов увеличилось в два раза», — отметил эксперт.

Оленев назвал многодетность «трендом современности». Также он уточнил, что средний возраст большинства рожениц в Москве составляет 30–34 года.

Как передавало ИА Регнум, в Госдуме призвали помогать бойцам СВО для увеличения рождаемости в России. Депутат Максим Иванов заявил, что внести вклад в исправление демографической ситуации в стране может каждый, и для этого достаточно помогать нашей армии, нашим парням на СВО, чтобы приблизить победу. По его словам, завершение операции даст российским жёнам уверенность в завтрашнем дне, что поспособствует увеличению рождаемости.

8 октября на заседании ГД обсуждалось введение налога на бездетность, но спикер предостерёг депутатов от подобного решения, заявив, что не стоит заниматься пропагандой родов.

В Госдуме 24 сентября представили законопроект о запрете в России пропаганды «отказа от деторождения». Данный проект направлен на защиту от популяризации подобного контента в СМИ, кинофильмах и рекламе путём внесения изменений в законодательные акты. По словам авторов инициативы, это позволит создать механизм защиты традиционных семейных ценностей по аналогии с механизмом защиты от деструктивной информации.

Президент России Владимир Путин 3 июля назвал приоритетной общенациональной задачей улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и многодетности, укрепление семейных ценностей. Глава государства отметил, что семья во все времена была и остаётся надёжной опорой для каждого человека.