Москва, 9 октября, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Для повышения рождаемости в России необходимо помогать бойцам на СВО, приближая победу, заявил депутат Госдумы Максим Иванов в своём Telegram-канале 9 октября.

Иван Шилов ИА Регнум

«Рождаемость в стране надо повышать пряниками, а не кнутами. Женщина захочет первого или ещё одного ребёнка, когда у неё «свито гнездо» и есть уверенность по поводу завтрашнего дня. Внести вклад в исправление демографической ситуации в стране может каждый. Для этого достаточно помогать нашей армии, нашим парням на СВО, чтобы приблизить победу», — написал он в посте, комментируя инициативу о введении налога на бездетность.

Депутат уточнил, что «гнездо уже свито», ведь социальная поддержка российских семей со стороны государства — едва ли не лучшая в мире, более того, в стране активно строятся школы, больницы, новое жильё, увеличивается количество рабочих мест. Однако, по словам Иванова, уверенности в завтрашнем дне пока нет, и она появится только после победы России в СВО.

Как передавало ИА Регнум, 8 октября на заседании ГД обсуждалось введение налога на бездетность, но спикер Вячеслав Володин предостерёг депутатов от подобного решения, заявив, что не стоит заниматься пропагандой родов.

В Госдуме 24 сентября представили законопроект о запрете в России пропаганды «отказа от деторождения». Данный проект направлен на защиту от популяризации подобного контента в СМИ, кинофильмах и рекламе путём внесения изменений в законодательные акты.

По словам авторов инициативы, это позволит создать механизм защиты традиционных семейных ценностей по аналогии с механизмом защиты от деструктивной информации.

Президент России Владимир Путин 3 июля назвал приоритетной общенациональной задачей улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и многодетности, укрепление семейных ценностей. Глава государства отметил, что семья во все времена была и остаётся надёжной опорой для каждого человека.