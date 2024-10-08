Москва, 8 октября, 2024, 18:55 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предостерёг депутатов от непродуманных инициатив, в частности о введении налога на бездетность. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Ольга Зенькович ИА REGNUM

«Постоянно говорим нашим коллегам-депутатам: «Вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу. Не надо пугать общество», — сказал депутат.

Володин добавил, что нормы в борьбе с пропагандой отказа от деторождения принять необходимо, поскольку это важно для защиты семьи. При этом депутат отметил, что не стоит заниматься пропагандой родов.

Как передавало ИА Регнум, в Госдуме 24 сентября представили законопроект о запрете в России пропаганды «отказа от деторождения». Данный проект направлен на защиту от популяризации подобного контента в СМИ, кинофильмах и рекламе путём внесения изменений в законодательные акты.

По словам авторов инициативы, это позволит создать механизм защиты традиционных семейных ценностей по аналогии с механизмом защиты от деструктивной информации.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила, что движение чайлдфри должно быть запрещено законодательно, но государство не будет нарушать права женщин, которые не хотят или не могут иметь детей.