Москва, 9 октября, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Румыния уведомила Россию, что закроет генеральное консульство в Ростове-на-Дону, сообщила 9 октября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Алексей Никольский/РИА Новости

В 2023 году правительство России в качестве ответной меры на недружественные действия Румынии утвердила предложение МИД денонсировать соглашение об открытии генконсульства этой страны в Ростове-на-Дону.

«От румынской стороны получено официальное уведомление, согласно которому генеральное консульство Румынии в Ростове-на-Дону прекращает свою деятельность 14 октября», — сказала Захарова на брифинге министерства.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года власти Румынии потребовали, чтобы 40 российских дипломатов покинули страну. Они отметили, что решение сократить штат посольства России «отражает текущий уровень двусторонних отношений» Москвы и Бухареста, якобы диктуемый фактом проведения РФ специальной военной операции. МИД России пообещал должным образом ответить на это решение.

Москва в качестве ответной меры ввела для Румынии квоты на численность персонала дипломатических и консульских учреждений в России, сообщила позднее пресс-служба министерства. РФ принимает во внимание недружественную политику, которую последовательно проводят румынские власти, в частности, создание искусственных и ничем не обоснованных препятствия для работы диппредставительств, отмечалось в сообщении.