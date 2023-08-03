Москва, 3 августа, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Москва в качестве ответной меры ввела для Румынии квоты на численность персонала дипломатических и консульских учреждений в России. Об этом говорится заявлении, опубликованном 3 августа на сайте российского МИД.

Алексей Никольский/РИА Новости

Квоты введены в качестве симметричных ответных мер на ограничения, которые затронули посольство РФ в Бухаресте и Генеральное консульство в Констанце. Соответствующая нота вручена временному поверенному в делах Румынии в России Космину Константину Ионицэ.

В МИД отметили, что за Россией остаётся право на дополнительные ответные меры, адекватные сложившейся в результате действий Бухареста ситуации.

Российская сторона принимает во внимание недружественную к Москве политику, которую последовательно проводят румынские власти. В частности, Бухарест создаёт искусственные и ничем не обоснованные препятствия для работы диппредставительств, констатировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля власти Румынии потребовали, чтобы 40 российских дипломатов покинули страну. Было отмечено, что решение сократить штат посольства России «отражает текущий уровень двусторонних отношений» Москвы и Бухареста, диктуемый специальной военной операцией. МИД РФ пообещал должным образом ответить на это решение.