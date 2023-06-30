Бухарест, 1 июля, 2023, 02:09 — ИА Регнум. Сорок сотрудников посольства России в Бухаресте покинут территорию Румынии из-за требования властей этой республики сократить штат дипломатического представительства, сообщили в пресс-службе румынского министерства иностранных дел.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

В ведомстве уточняется, что дипломаты и работники технико-административного персонала дипмиссии вылетят из страны с вместе со своими семьями на самолёте одной из российских авиакомпаний. В сообщении также отмечается, что призыв румынского правительства о сокращении штата посольства «отражает текущий уровень двусторонних отношений» Москвы и Бухареста, диктуемый специальной военной операцией.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля 2022 года власти Румынии решили объявить персонами нон грата 10 дипломатов посольства РФ в Бухаресте. В ответ Россия в мае 2022 года сделала аналогичный шаг по отношению к 10 сотрудникам румынского посольства в Москве.

8 июня 2023 года румынский МИД потребовал, чтобы 51 сотрудник российского посольства покинул Румынию в течение 30 дней. Об этом проинформировали посла РФ в Бухаресте Валерия Кузьмина.

Согласно призыву румынской стороны, Россия должна сократить 21 дипломата и 30 работников технико-административного персонала, чтобы уравнять численность персонала посольства РФ с численностью штата румынской дипмиссии в Москве. После выполнения этого требования в посольстве в Бухаресте останутся 11 дипломатов и 29 сотрудников.