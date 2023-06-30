Москва, 2 июля, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Москва отреагирует на решение Бухареста сократить дипломатическое представительство России. Об этом 2 июля заявили в Министерстве иностранных дел.

Известия/Павел Бедняков

«Россия даст соответствующий ответ», ― подчеркнули российские дипломаты в беседе с РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, Румыния в июне 2023 года потребовала сократить штат посольства России на 51 человек: 21 дипломата и 30 работников персонала. Бухарест решил уравнять численность сотрудников дипмиссии с количеством работников румынского представительства в Москве. Всего в российском посольстве остаются работать 11 дипломатов и 29 сотрудников техперсонала.

Часть сотрудников российского диппредставительства 1 июля вылетела из Бухареста. Румынию покинули 40 сотрудников посольства и примерно столько же членов их семей. Для этого самолёт Ил-96 авиакомпании «Россия» совершил специальный рейс, так как авиасообщение по маршруту Бухарест — Москва отменили из-за санкций.

Ранее страну покинула ещё одна группа российских дипломатов. В общей сложности Румынию из-за требований сократить штат российского посольства покинули порядка 140 россиян.