Москва, 26 июля, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Россиянин, собиравший по заданию украинских спецслужб информацию о промышленном объекте в Санкт-Петербурге для дальнейшей атаки с использованием украинских беспилотников, получил 10 лет колонии строго режима. 2-й Западный окружной военный суд признал его виновным по статьям о государственной измене и участии в террористической деятельности. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Приговор суда вступил в законную силу.

По данным следствия, Вячеслав Лутор 1990 года рождения намеревался вступить в «Легион «Свобода России» (формирование признано террористическим и запрещено в РФ). Он сам связался с представителями террористического формирования через мессенджер и выразил желание участвовать в боевых действиях против Вооружённых сил России. Получив подтверждение от украинских кураторов, он приобрёл авиабилеты на рейс Санкт-Петербург ― Москва ― Стамбул, откуда собирался отправиться в Польшу, а затем на Украину.

Сотрудники ФСБ задержали его на границе. В ходе допроса Лутор признался, что по заданию украинских кураторов проводил разведку промышленного объекта в Санкт-Петербурге для дальнейшей атаки с использованием украинских беспилотников. Кроме того, в его телефоне обнаружили переписку с представителями террористического формирования. В ней содержались фотографии и координаты стратегического объекта.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность жителя Хабаровска, собиравшего для военной разведки Украины информацию о российских военных. 39-летний хабаровчанин не поддерживал СВО и решил помогать киевскому режиму в ущерб безопасности России.

Для этого мужчина начал переписываться в мессенджере с агентом спецслужб Украины. По его указанию он выполнял разведывательные задания по сбору информации в отношении действующих военнослужащих Восточного военного округа и сотрудников органов ФСБ России ДФО.

23 июля сотрудники ФСБ предотвратили поджог мечети в Белгороде. Двух мужчин, подозреваемых в приготовлении к преступлению, силовики задержали в Мариуполе. Они действовали по заданию украинских спецслужб.