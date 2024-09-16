Нижний Новгород, 16 сентября, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Житель Нижнего Новгорода арестован за сотрудничество с террористическим формированием «Легион «Свобода России» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 16 сентября сообщило региональное управление ФСБ.

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«Пресечена противоправная деятельность нижегородца — участника украинской военизированной террористической организации «Легион «Свобода России», — сообщили в ведомстве.

Установлено, что мужчина инициативно установил контакты с запрещённой структурой и выполнил несколько заданий. При выполнении одного из них его задержали сотрудники ФСБ.

Отмечается, что в жилище фигуранта обнаружили денежные средства и иные предметы, указывающие на причастность к деятельности террористической организации. Кроме того, получены доказательства о распространении им сведений, оправдывающих деятельность этой запрещённой структуры.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела об участии в деятельности террористической организации, распространении ложной информации о ВС РФ и призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 205.5, ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас ведутся следственные действия, направленные на установление его причастности к государственной измене.

Как передавало ИА Регнум, жителя Севастополя приговорили к 16 годам лишения свободы за вступление в ряды украинской армии. Суд установил, что мужчина в марте 2023 года участвовал в военных действиях против Вооружённых сил РФ. Кроме того, ему ограничили свободу на 1,6 года и обязали выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей.