Киев, 9 октября, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) дезертируют из-за неуставных отношений со стороны офицеров, сообщил депутат Верховной рады Сергей Евтушок.

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«Мы говорим сейчас про самовольно оставивших части. Их же тоже много не по причине того, что эмоционально немного испугались. Их много, даже большой процент потому, что командиры позволяют себе неуставные отношения с подчинёнными, потому что за небольшие нарушения вымогают деньги. И таких случаев большой ряд», — рассказал он в прямом эфире каналу «Новости Live».

Евтушок также раскритиковал украинские территориальные центры комплектования (ТЦК) за неправильную организацию военного призыва, из-за чего увеличиваются показатели, однако новобранцы при этом немотивированы.

«Они граждан в автобусы загоняют, забирают людей прямо с улицы, чтобы улучшить показатели. Но такой человек немотивирован», — подчеркнул депутат.

Как передавало ИА Регнум, ранее депутат Верховной рады Роман Костенко сообщил, что США подталкивают Украину к снижению мобилизационного возраста до 18 лет.

В свою очередь бывший украинский военный рассказал, что украинские ТЦК нарушают закон о мобилизации, и в армию попадают молодые люди младше 25 лет, не имеющие боевого опыта и образования.

Всеобщую мобилизацию на Украине объявили в марте 2022 года. В ВСУ призывали мужчин 27–60 лет. В апреле 2024 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста до 25 лет. Другим законом он отменил категорию здоровья «ограниченно годный», и теперь признанные ранее ограниченно годными должны пройти повторное медицинское обследование.

После ужесточения закона сотрудники ТЦК получили право вручать повестки круглосуточно и в любом месте. Граждане часто оказывают сопротивление попыткам сотрудников ТРЦ забрать их на фронт из общественного транспорта и с рабочих мест.