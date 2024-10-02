Берлин, 2 октября, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) проводят мобилизацию молодых людей младше 25 лет, не имеющих военного опыта и образования, несмотря на то, что это противоречит закону. Об этом 2 октября сообщил бывший военнослужащий украинской армии.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он рассказал в беседе с «РИА Новости», что на одном из полигонов был парень в возрасте 21 года, который потом сбежал. Сам военнопленный признался, что когда его мобилизовали в ВСУ в 2022 году, ему было 23 года. Однако во время обучения в Польше он также сбежал.

Украинец напомнил, что на Украине нет закона, который бы разрешал призывать мужчин младше 25 лет, однако на деле этот закон не выполняется.

Как сообщало ИА Регнум, в мае киевский режим на фоне нехватки желающих отправляться на фронт ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались не годными к военной службе.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 2 апреля подписал закон, предусматривающий снижение возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. Теперь молодых людей младше 25 лет могут призвать в армию, если они имеют офицерское звание, окончили военную кафедру или прошли срочную службу в мирное время. Граждане без соответствующего опыта могут поступить на службу только в качестве добровольцев.

20 сентября в Раде сообщили, что на Украине запретили мобилизацию граждан до 25 лет, которые имеют статус «ограниченно годен». Такую директиву выпустило командование Сухопутных войск Украины.

16 сентября глава комитета Рады по обороне Александр Завитневич рассказал, что на Украине мобилизация идёт в соответствии с планом. Вместе с тем он признал, что мобилизованные украинцы на текущий момент не готовы к выполнению боевых задач на фронте.

В силовых структурах 20 сентября сообщили, что украинские боевики формировали отряды из 18− и 19-летних юношей, чтобы использовать их для сдерживания продвижения Вооружённых сил России на самых острых участках линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике (ДНР). Широко применявшаяся украинской армией в 2022–2023 годах тактика использования неопытных бойцов для эвакуации ценного личного состава привела к тому, что возрастной ценз членов спецотрядов ВСУ пришлось увеличить.