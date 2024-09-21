Одесса, Украина, 21 сентября, 2024, 15:27 — ИА Регнум. В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовали водителя такси. Об этом 21 сентября сообщило издание «Страна. ua».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Белый автомобиль такси остановили буквально посередине проезжей части, дорогу машине перекрыл серый микроавтобус военкомов. Сотрудники полиции положили водителя на брусчатку лицом вниз и скрепили руки за спиной наручниками.

Издание отметило, что сами работники ТЦК лишь наблюдали за действиями правоохранителей.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября в Одессе группа женщин перекрыла выезд из территориального центра комплектования. Они потребовали освободить мужчин, которых, по их словам, военкомы без всяких на то оснований удерживали в помещении. Уточнялось, что их планировали вывезти с территории ТЦК, не проведя военно-врачебную комиссию.

В начале сентября сотрудник одесского ТЦК избил женщину из-за того, что она «пыталась воспрепятствовать мобилизации».

18 мая на Украине вступил в силу закон, ужесточающий мобилизацию. По данным СМИ, в этот же день улицы городов на контролируемой Киевом территории опустели. Кроме того, участились попытки мужчин призывного возраста нелегально покинуть территорию страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала новый закон о мобилизации на Украине актом геноцида. Людей на Украине превратили в расходный материал, отметила российский дипломат.

Обозреватель ИА Регнум Владислав Совин в своей статье отмечал, что украинской молодёжи стоит не дожидаться своей «могилизации», принципиальное решение о которой, судя по всему, уже принято, а искать любые пути уехать из страны.