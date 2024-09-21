В Одессе мобилизовали водителя такси
Одесса, Украина, 21 сентября, 2024, 15:27 — ИА Регнум. В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовали водителя такси. Об этом 21 сентября сообщило издание «Страна. ua».
Белый автомобиль такси остановили буквально посередине проезжей части, дорогу машине перекрыл серый микроавтобус военкомов. Сотрудники полиции положили водителя на брусчатку лицом вниз и скрепили руки за спиной наручниками.
Издание отметило, что сами работники ТЦК лишь наблюдали за действиями правоохранителей.
Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября в Одессе группа женщин перекрыла выезд из территориального центра комплектования. Они потребовали освободить мужчин, которых, по их словам, военкомы без всяких на то оснований удерживали в помещении. Уточнялось, что их планировали вывезти с территории ТЦК, не проведя военно-врачебную комиссию.
В начале сентября сотрудник одесского ТЦК избил женщину из-за того, что она «пыталась воспрепятствовать мобилизации».
18 мая на Украине вступил в силу закон, ужесточающий мобилизацию. По данным СМИ, в этот же день улицы городов на контролируемой Киевом территории опустели. Кроме того, участились попытки мужчин призывного возраста нелегально покинуть территорию страны.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала новый закон о мобилизации на Украине актом геноцида. Людей на Украине превратили в расходный материал, отметила российский дипломат.
Обозреватель ИА Регнум Владислав Совин в своей статье отмечал, что украинской молодёжи стоит не дожидаться своей «могилизации», принципиальное решение о которой, судя по всему, уже принято, а искать любые пути уехать из страны.