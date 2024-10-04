Киев, 4 октября, 2024, 13:23 — ИА Регнум. США подталкивают Украину к снижению мобилизационного возраста до 18 лет, заявил 4 октября депутат Верховной рады от партии «Голос» Роман Костенко в эфире телеканала NTA.

Kay Nietfeld/Global Look Press

«Мне пишут мои коллеги-конгрессмены: смотрите, мы даём вам оружие, а вы говорите, что у вас нет людей, как же тогда мужчины от 20 лет не призываются? Мне сложно это объяснить, потому что я не знаю», — заявил Костенко.

По его словам, в Раде на эту тему идут дискуссии, хотя и неофициально. Лично он считает, что в тяжёлое время нет выбора. На фронте не хватает людей, особенно молодого возраста.

«Так что моя позиция такова: пусть от 18, от 20 лет будем призывать, комплектовать», — заявил депутат.

Как сообщало ИА Регнум, всеобщую мобилизацию на Украине объявили в марте 2022 года. В Вооружённые силы Украины призывали мужчин 27–60 лет. В апреле 2024 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста до 25 лет. Другим законом он отменил категорию здоровья «ограниченно годный», и теперь признанные ранее ограниченно годными должны пройти повторное медицинское обследование.

После ужесточения закона сотрудники территориальных центров комлектования (военкоматов) получили право вручать повестки круглосуточно и в любом месте. Граждане часто оказывают сопротивление попыткам сотрудников ТРЦ забрать их на фронт из общественного транспорта и с рабочих мест.

Бывший украинский военный рассказал 2 октября, что военкоматы нарушают закон о мобилизации, и в армию на Украине попадают молодые люди младше 25 лет, не имеющие боевого опыта и образования.