Вашингтон, 9 октября, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский отменил «мирный саммит» по украинскому конфликту, который планировался на ноябрь 2024 года, потому что никто не хотел приезжать, сообщил американский портал Weapons and Strategy (W&S).

Сергей Корсун ИА Регнум

«Тем временем Зеленский, который только что был вынужден отменить предстоящий «мирный саммит» (официально перенесённый на будущее время), потому что никто не захотел приехать, дал понять, что не будет вести переговоры с Москвой ни при каких обстоятельствах», — отмечено в материале.

Уточняется, что Зеленский полагается на неонацистские элитные бригады для собственной защиты, ведь его армия уже распадается. Также говорится, что различные «формулы мира», которые обсуждаются в Европе, ничего не изменят и не повлияют на результат.

Как передавало ИА Регнум, ранее советник руководителя офиса украинского лидера Дарья Заривная заявила, что причиной отмены второго саммита по Украине в ноябре стала неготовность так называемого мирного плана Зеленского.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 25 сентября заявила, что все якобы мирные инициативы Запада и киевского режима о «переговорах» являются мифотворчеством и ложью. По её словам, переговоры предполагают позиции сторон, которые излагаются во взаимоуважительном ключе с пониманием того, что через компромисс, использование права, фиксацию соответствующих договорённостей можно прийти к взаимоприемлемым развязкам.

Первый «мирный» саммит по Украине, на который не была приглашена Россия, провели в июне в швейцарском Бюргенштоке. В мероприятии приняли участие чуть более 90 государств из 180 приглашённых, половина из которых — европейские. В совместном коммюнике содержался призыв вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС и возможность свободного передвижения по Чёрному и Азовскому морям, а также обменять и освободить военнопленных. В документе в числе прочего обозначалась необходимость диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.

Президент РФ Владимир Путин назвал конференцию паноптикумом и указал на противоречивость действий её организаторов, заявляющих, что без участия российской стороны результатов добиться не получится, но в то же время не приглашающих её.