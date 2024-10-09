В США объяснили отмену второго «мирного саммита» по Украине
W&S: Зеленский отменил саммит по Украине, потому что никто не захотел приезжать
Вашингтон, 9 октября, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский отменил «мирный саммит» по украинскому конфликту, который планировался на ноябрь 2024 года, потому что никто не хотел приезжать, сообщил американский портал Weapons and Strategy (W&S).
«Тем временем Зеленский, который только что был вынужден отменить предстоящий «мирный саммит» (официально перенесённый на будущее время), потому что никто не захотел приехать, дал понять, что не будет вести переговоры с Москвой ни при каких обстоятельствах», — отмечено в материале.
Уточняется, что Зеленский полагается на неонацистские элитные бригады для собственной защиты, ведь его армия уже распадается. Также говорится, что различные «формулы мира», которые обсуждаются в Европе, ничего не изменят и не повлияют на результат.
Как передавало ИА Регнум, ранее советник руководителя офиса украинского лидера Дарья Заривная заявила, что причиной отмены второго саммита по Украине в ноябре стала неготовность так называемого мирного плана Зеленского.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 25 сентября заявила, что все якобы мирные инициативы Запада и киевского режима о «переговорах» являются мифотворчеством и ложью. По её словам, переговоры предполагают позиции сторон, которые излагаются во взаимоуважительном ключе с пониманием того, что через компромисс, использование права, фиксацию соответствующих договорённостей можно прийти к взаимоприемлемым развязкам.
Первый «мирный» саммит по Украине, на который не была приглашена Россия, провели в июне в швейцарском Бюргенштоке. В мероприятии приняли участие чуть более 90 государств из 180 приглашённых, половина из которых — европейские. В совместном коммюнике содержался призыв вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС и возможность свободного передвижения по Чёрному и Азовскому морям, а также обменять и освободить военнопленных. В документе в числе прочего обозначалась необходимость диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.
Президент РФ Владимир Путин назвал конференцию паноптикумом и указал на противоречивость действий её организаторов, заявляющих, что без участия российской стороны результатов добиться не получится, но в то же время не приглашающих её.