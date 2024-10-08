Киев, 9 октября, 2024, 02:58 — ИА Регнум. Неготовность так называемого «мирного плана» главы киевского режима Владимира Зеленского стала причиной отмены второго саммита по Украине в ноябре, куда планировали пригласить Россию. Об этом заявила советник руководителя офиса украинского лидера Дарья Заривная.

ИА Регнум Переговоры, Украина, Зеленский

В беседе с украинским издание «Телеграф» она уточнила, что в настоящее время проходят тематические конференции по каждому из пунктов плана, которые завершаются принятием коммюнике. Их главные положения в дальнейшем станут основой для предстоящего второго саммита.

Как сообщало ИА Регнум, при подготовке новой конференции по украинскому конфликту нужно создать условия для участия в обсуждении урегулировании вопроса как Украины, так и России, призывал 2 октября канцлер Германии Олаф Шольц.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 25 сентября заявила, что все якобы мирные инициативы Запада и киевского режима о «переговорах» являются мифотворчеством и ложью. По её словам, переговоры предполагают позиции сторон, которые излагаются во взаимоуважительном ключе с пониманием того, что через компромисс, использование права, фиксацию соответствующих договорённостей можно прийти к взаимоприемлемым развязкам.

Ранее Захарова подчёркивала, что российская сторона не намерена участвовать в так называемых «саммитах мира» по Украине, которые не имеют ничего общего с урегулированием украинского конфликта.

Первый «мирный саммит» по Украине, на который не была приглашена Россия, провели в июне в швейцарском Бюргенштоке. В мероприятии приняли участие чуть более 90 государств из 180 приглашённых, половина из которых — европейские. В совместном коммюнике содержался призыв вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС и возможность свободного передвижения по Чёрному и Азовскому морям, а также обменять и освободить военнопленных. В документе в том числе обозначалась необходимость диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.

Президент РФ Владимир Путин назвал конференцию паноптикумом и указал на противоречивость действий её организаторов, заявляющих, что без участия российской стороны результатов добиться не получится, но в то же время не приглашающих её.