Тольятти, Самарская область, 9 октября, 2024, 11:39 — ИА Регнум. Подозреваемую в убийстве двух малолетних сестёр в Тольятти отправили в психиатрический стационар, где будет проведена экспертиза. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Самарской области.

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По данным ведомства, по уголовному делу об убийстве двух малолетних (п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) следователи осмотрели места убийства. В настоящий момент допрашиваются свидетели и выполняются следственные действия по выявлению обстоятельств убийств, добавили в СК.

«На причастность к совершению преступления проверяется 13-летняя сестра погибших, которая в настоящее время помещена в психиатрический стационар для проведения психолого-психиатрической экспертизы», — говорится в Telegram-канале СУ СК по региону.

Отмечается, что ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Как передавало ИА Регнум, из многоэтажки в Тольятти в Самарской области вечером 8 октября поступил вызов в полицию — в одной из квартир были обнаружены тела двух малолетних детей с множественными ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело.

Полиция обнаружила тела двух девочек с признаками насильственной смерти — множественными ножевыми ранениями шеи и туловища. Сёстрам было два года и пять лет. В убийстве девочек подозревают их 13-летнюю сводную сестру.