Тольятти, Самарская область, 8 октября, 2024, 23:20 — ИА Регнум. В убийстве двух маленьких девочек в Тольятти в Самарской области подозревают их несовершеннолетнюю сводную сестру.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации источника в полиции, в убийстве двух сестёр может быть виновна их 13-летняя сводная сестра по отчиму, написало «РИА Новости». Официальных данных о подозреваемых СУ СКР по Самарской области не давало.

Прокуратура Самарской области взяла на контроль ход расследования преступления, проверят исполнение законодательства о защите прав несовершеннолетних, по результатам дадут оценку органам профилактики и решат вопрос о мерах прокурорского реагирования.

В правоохранительных органах также сообщили, что малолетних детей оставили под присмотром 13-летней сводной сестры. Убитых детей обнаружила ещё одна их сестра, ей 10 лет.

В Telegram-каналах Тольятти обсуждают жуткое убийство, указано, что убитых девочек нашли на балконе квартиры. А подозреваемая сестра в это время гуляла в парке.

Как сообщало ИА Регнум, из многоэтажки в Тольятти в Самарской области вечером 8 октября поступил вызов в полицию — в одной из квартир были обнаружены тела двух малолетних детей с множественными ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело.

Полиция обнаружила тела двух девочек с признаками насильственной смерти — множественными ножевыми ранениями шеи и туловища. Сёстрам было два года и пять лет.