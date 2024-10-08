Тольятти, Самарская область, 8 октября, 2024, 23:00 — ИА Регнум. Из многоэтажки в Тольятти в Самарской области вечером 8 октября поступил вызов в полицию — в одной из квартир были обнаружены тела двух малолетних детей с множественными ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

СУ СК России по Самарской области

Многоквартирный дом находится в Комсомольском районе Тольятти. Полиция обнаружила тела двух девочек с признаками насильственной смерти — множественными ножевыми ранениями шеи и туловища.

«Проводятся осмотр места происшествия, а также необходимые следственные действия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления, назначены первоначальные судебные экспертизы», — пояснили следователи.

В Telegram-каналах Самарской области написали, что одной из убитых сестёр было два года, второй — пять лет. Также у них есть сводная 13-летняя сестра.

Как сообщало ИА Регнум, школьница 14 лет предстала перед судом за вооружённое нападение на учителей и одноклассников в городе Амманфорде, графство Кармартеншир в Великобритании.

Следствие установило подробности ещё трёх убийств женщин, которые серийный убийца и насильник Владимир Миргород, прозванный «аккуратным душителем», совершил в 2000–2004 годах. Число жертв маньяка, отбывающего пожизненный срок, увеличилось до 24 человек.