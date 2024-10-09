Курск, 9 октября, 2024, 07:00 — ИА Регнум. Жительница села в Курской области рассказала о том, как украинские боевики запугивали местное население, утверждая, что польские наёмники не оставляют в живых никого. «РИА Новости» получило кадры с допроса женщины, которая стала очевидцем этих событий.

Marek Antoni Iwanczuk/Global Look Press

По словам свидетельницы, односельчане наткнулись на пост военных, которые, похоже, были украинцами.

«Они предупредили: быть осторожными, дальше будут поляки, живыми не выйдете», — сказала женщина.

Главное военное следственное управление СКР проводит расследование уголовного дела по факту нападения ВСУ на приграничные районы Курской области.

Дело возбуждено по нескольким статьям. В рамках предварительного следствия зафиксированы факты целенаправленного применения украинскими боевиками FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов в отношении мирных жителей Курской области. Потерпевшими уже признаны более 8 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, компетентные органы в России формируют списки иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ, с указанием полных сведений, заявила и. о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье.

Польские наёмники, которые зашли в Суджу вместе с украинскими войсками, согнали вместе стариков и молодых людей и расстреляли, рассказал беженец Дмитрий.