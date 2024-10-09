Киев, 9 октября, 2024, 04:37 — ИА Регнум. Второй саммит по Украине в ноябре не состоится, но к этому времени всё должно быть готово к его подготовке. Об этом 8 октября сообщили в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского.

Michael Kappeler/Global Look Press

По словам советника руководителя офиса Дарьи Заривной, запланированный на начало ноября второй саммит «мира» по Украине не состоится, при этом к его проведению должно быть всё готово.

«Пока проходят тематические конференции по каждому пункту «формулы мира», они завершаются принятием коммюнике. Основные положения этих коммюнике станут основой для будущего мирного плана второго саммита», — цитирует Заривную украинский телеканал ТСН.

О сроках проведения второго саммита офис объявит позже, добавила советник.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский во время выступления на конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве заявил о желании завершить конфликт с РФ. По его словам, для этого нужно максимально укрепить Украину и провести второй «мирный» саммит.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 25 сентября заявила, что все якобы мирные инициативы Запада и Зеленского о «переговорах» являются мифотворчеством и ложью. Дипломат подчеркнула, что переговоры предполагают позиции сторон, которые излагаются во взаимоуважительном ключе.

3 октября замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что на данный момент российская сторона не видит возможности для прямых контактов с киевским режимом.