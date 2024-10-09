Вашингтон, 9 октября, 2024, 03:51 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден утратил контроль над управлением государством из-за ухудшения здоровья и из-за статуса «хромой утки» перед ноябрьскими выборами президента страны. Об этом заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

Сергей Корсун ИА Регнум Джо Байден

«Президент Байден больше не контролирует ситуацию полностью как по причине его угасающего ментального состояния, так и по причине статуса «хромой утки», — сказал он «РИА Новости».

Соединённые Штаты оказались в состоянии «опасного перерыва» в управлении страной, этим пытаются воспользоваться те, кого в Вашингтоне считают союзниками. В их числе, по мнению эксперта, глава киевского режима Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Сакс добавил, что Великобритания, Польша и страны Прибалтики склоняют США к безрассудным действиям, которые угрожают третьей мировой войной.

США, по словам экономиста, поддерживают действия Израиля на Ближнем Востоке и продолжают проводить на Украине политику, которая ведёт к истощению страны и грозит ещё большей эскалацией.

Сакс выразил надежду на разумность следующего правительства, так как США нуждаются в новой внешней политике, взаимном уважении с другими странами. Пока в верхах США не наблюдается большого количества здравомыслящих, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, никто из американских президентов до Джо Байдена не был таким посмешищем в глазах граждан своей страны и всего мира, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он добавил, что всеми процессами в США заправляет не президент, а так называемое глубинное государство.

В сентябре 81-летний Байден в ходе пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди дважды в растерянности обратился к публике с вопросом о том, кого он должен представить.

Выход Джо Байдена из предвыборной президентской гонки не имел отношения к состоянию его здоровья, подчёркивали в Белом доме. Действующий американский лидер намерен при этом продолжить исполнять полномочия до окончания нынешнего срока в январе 2025 года.