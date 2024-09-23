Вашингтон, 23 сентября, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди дважды в растерянности обратился к публике с вопросом о том, кого он должен представить. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Кадр из видео

«Инцидент произошёл, когда Байден должен был представить премьер-министра Нарендру Моди в Вилмингтоне, в штате Делавэр. Вместо этого он растерялся и, по-видимому, думал, что ждёт вопроса от журналистов. После неловкой паузы комментатор объявил Моди», — указано в публикации.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3918141" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Джо Байден во время пресс-конференции с премьером Индии потерялся и забыл, кого должен представить публике

На видео, которое сначала появилось в соцсетях, Байден сначала поблагодарил всех присутствующих, после чего дважды спросил, кого он должен представить следующим. Во второй раз американский лидер повысил голос, после чего, вероятно, один из его помощников подал знак, и премьер-министр поднялся со своего места.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января во время совещания президент США перепутал двух глав федеральных министерств, при этом сложности у политика возникли через несколько минут после того, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о том, что с ментальным здоровьем главы государства всё в порядке.

Ранее Байден оказался в неловкой ситуации во время совместного выступления с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН. Он врезался в флаг Бразилии, а также забыл про рукопожатие с президентом латиноамериканской республики по завершении их совместного выступления.