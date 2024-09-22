Москва, 22 сентября, 2024, 08:26 — ИА Регнум. Российская сторона не намерена участвовать в так называемых «саммитах мира» по Украине, которые не имеют ничего общего с урегулированием украинского конфликта. Об этом вечером 21 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сергей Булкин/ТАСС Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«Представители России ни в каких встречах в рамках «бюргенштокского процесса» не участвовали и участвовать не собираются. Сам этот процесс ничего общего с урегулированием не имеет», — говорится её комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова назвала такие «саммиты мира» очередным проявлением мошенничества «англосаксов и их украинских марионеток», уточнив, что очередное подобное мероприятие призвано протолкнуть нежизнеспособную так называемую «формулу мира» главы киевского режима Владимира Зеленского в качестве безальтернативной основы решения конфликта, добиться ее поддержки в мире и от его имени предъявить России ультиматум о капитуляции.

«Мы в таких «саммитах» участвовать не будем. Но мы не отказываемся от политико-дипломатического урегулирования кризиса, готовы к обсуждению действительно серьезных предложений, учитывающих ситуацию «на земле», складывающиеся геополитические реалии и сформулированную 14 июня президентом (России) Владимиром Владимировичем Путиным соответствующую инициативу. Без России и учёта её интересов достичь справедливого и устойчивого урегулирования невозможно», — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что в Киеве и западных странах об этом не думают, потому что им нужен вооружённый конфликт, что подтверждает вторжение украинских формирований в приграничье Курской области и разрешение на удары оружием Запада вглубь России, которое выпрашивает Зеленский.

«Это — продолжение террора против населения нашей страны. Мы с террористами разговаривать не будем», — заключила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября официальный представитель МИД РФ опровергла сообщения о якобы участии представителей России в онлайн-встречах с Киевом в рамках подготовки второго саммита в Швейцарии. Она подчеркнула, что РФ не будет участвовать в таких мошеннических инициативах.

Зеленский 20 сентября заявил о якобы намерении завершить конфликт с Россией. По его утверждению, для этого якобы нужно максимально укрепить Украину и провести второй «мирный» саммит.

В Москве неоднократно отмечали, что готовы к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований РФ, поставленных перед началом спецоперации, а также при условии признания новых территориальных реалий. Так, 20 сентября член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что Россия не будет вести переговоры об урегулировании конфликта на условиях Киева. Он добавил, что президент РФ ранее уже обозначил условия для переговоров.

Путин 6 сентября вновь подтвердил готовность России к диалогу, если Украина покажет желание на деле, а не на словах, однако вначале необходимо выбить из приграничья Курской области украинских боевиков. Глава государства напомнил, что нынешняя украинская власть нелегитимна, так как президентский срок Зеленского закончился, а выборы он отменил, ссылаясь на военное положение.