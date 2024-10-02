Берлин, 2 октября, 2024, 17:06 — ИА Регнум. При подготовке новой конференции по украинскому конфликту нужно создать условия для участия в обсуждении урегулировании вопроса как Украины, так и России. Об этом 2 октября заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе общения с гражданами в городе Шверин.

Global Look Press/Chris Emil JanÃƒÅ�En/Keystone Press Agency

«Нам сейчас нужна конференция <…> в которой примут участие Украина и Россия. И мы должны создать для этого условия», — привело его слова ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 11 сентября немецкий канцлер уже призывал провести конференцию по урегулированию конфликта на Украине с участием России. По его словам, сейчас настало то время, когда необходимо изучить существующие возможности.

5–16 июня в швейцарском Бюргенштоке состоялся «мирный саммит» по Украине, на который не была приглашена Россия. В мероприятии приняли участие чуть более 90 государств из 180 приглашённых, половина из которых — европейские.

В совместном коммюнике содержится призыв вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС и возможность свободного передвижения по Чёрному и Азовскому морям, а также обменять и освободить военнопленных. В документе в том числе обозначена необходимость диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.

9 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Россия будет готова говорить о возможном месте проведения встречи по урегулированию украинского конфликта тогда, когда поймёт, о чём там пойдёт разговор. Такая встреча будет возможна, когда Москва увидит серьёзную готовность защищать права человека, которые Запад, по словам главы ведомства, всегда на своих знамёнах гордо выносит по любому вопросу, только не по украинскому.