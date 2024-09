Нью-Йорк, США, 17 сентября, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Американского репера и продюсер Шона Комбса, выступающего под псевдонимом P. Diddy, арестовали судом в Нью-Йорке после того, как присяжные предъявили ему обвинение в насилии и торговле людьми. Об этом 16 сентября сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

Photo Image Press/Global Look Press

Отмечается, что Комбса арестовали в его гостиничном номере. При этом адвокат репера Марк Аньифило настаивает, что его подзащитный невиновен в инкриминируемых ему обвинениях.

В публикации не приводятся пункты обвинительного заключения, однако известно, что дело было возбуждено после обвинения в адрес музыканта со стороны бывшей порноактрисы Адрии Инглиш, которые поддержала бывшая возлюбленная P. Diddy певица Кассандра Вентура.

Репера с прошлого года несколько раз обвиняли в насилии и шантаже. При этом известным и резонансным стало дело, инициатором которого выступила Вентура. Позднее певица отозвала иск и поэтому дело в суд не передали.

Комбс начал выступать в 1990-х годах и в 1997 году выпустил первый альбом No Way Out, который принёс ему известность и премию в области музыки Grammy. По данным журнала Forbes, состояние музыканта составляет около 1 млрд долларов.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа американского репера Трэвиса Скотта, которого задержали за драку в Париже, выпустили. После задержания музыканта его представитель в США заявил о начале юридических споров с властями столицы Франции для скорейшего разрешения ситуации.

Музыканта задержали утром 9 августа за драку с собственным телохранителем. В тот момент Скотт находился в состоянии алкогольного опьянения. Причины конфликта не уточнялись.