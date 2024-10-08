Москва, 8 октября, 2024, 22:40 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил недовольство политикой санкций, которую насаждают Соединённые Штаты. Он подчеркнул, что международное сообщество должно занять единую позицию по этому вопросу. Видеозапись интервью была опубликована в Telegram-канале ведущего программы Павла Зарубина.

«РИА Новости» / Кристина Кормилицына

По заявлению Алиева, такая политика санкций не имеет права на существование, особенно когда она незаконна, применяется без оснований и избирательно.

«Мы решительно выступаем против любых санкций и считаем, что международное сообщество должно консолидированно выразить свою позицию», — сказал лидер Азербайджана в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ильхам Алиев подчеркнул, что его страна выражает свою позицию не только по санкциям, введённым против Баку. Он напомнил, что санкции против Азербайджана были введены в 1992 году по надуманному обвинению в блокаде Армении. Санкции были сняты в 2001 году, когда США нуждались в транзите своих грузов в Афганистан через Азербайджан.

Алиев напомнил, что каждый год президент США независимо от своей политической принадлежности отменял эти санкции, пока США не бежали из Афганистана. После этого рестрикции вновь ввели.

«Я обвинил их в неблагодарности, считаю, что это не самое жёсткое слово, которое можно использовать в данном контексте», — пояснил президент.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября Совет Евросоюза официально продлил индивидуальные санкции против России ещё на шесть месяцев, до 15 марта 2025 года.

7 октября литовские пограничники изъяли в поезде из Калининграда в Москву камуфляжные брюки. Связано это было с антироссийскими санкциями Евросоюза.

8 октября Совет Евросоюза окончательно утвердил новый санкционный механизм против России, который, по задумке, позволит противостоять различным «гибридным угрозам» со стороны Москвы. Обострение санкционных процессов со стороны Евросоюза вызвано грядущими выборами в Молдавии, Грузии и США, считают эксперты.