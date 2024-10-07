Вильнюс, 7 октября, 2024, 23:53 — ИА Регнум. Литовские пограничники изъяли в поезде из Калининграда в Москву камуфляжные брюки. Одежду не пропустили в рамках антироссийских санкций Евросоюза на станции «Кибартай», сообщила 7 октября пресс-служба литовской таможни.

Иван Шилов ИА Регнум Граница Литвы

Пограничники обнаружили посылку при досмотре почтового вагона пассажирского поезда Калининград — Москва с военными вещами внутри — камуфляжными штанами. На литовской таможне посчитали, что одежда предназначена для российских военных. В итоге было принято решение изъять пять камуфляжных штанов якобы в соответствии с регламентом ЕС, согласно которому данная одежда предназначена для маскировки.

В качестве помощи литовские таможенники передадут конфискованные товары Украине.

Пограничники заявили, что для транспортировки военных товаров требуется специальное разрешение, которого в данном случае якобы не предоставили.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября сотрудники таможенного департамента Литвы при проверке поезда из Калининграда в Москву изъяли в почтовом вагоне семь посылок с 22 маскировочными сетями, получатели которых находились на территории Белгородской области. Спустя два дня таможенники при проверке поезда Калининград — Москва нашли ещё одну посылку с двумя сетями. В дальнейшем их решили передать Украине в качестве поддержки.