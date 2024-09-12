Брюссель, 12 сентября, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Совет Евросоюза официально продлил индивидуальные санкции против России ещё на шесть месяцев, до 15 марта 2025 года. Об этом на официальном сайте сообщает пресс-служба Совета ЕС.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В заявлении указано, что действующие меры предусматривают ограничения на поездки физических лиц, а также замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов указанным лицам и организациям. Применение санкций продолжится к более чем 2200 лицам и организациям. При этом при пересмотре санкций совет решил исключить из списка двух лиц и пятерых умерших.

27 мая министры иностранных дел стран — участниц Евросоюза утвердили новый режим санкций против России из-за якобы нарушений прав человека.

Итальянское агентство Ansa написало, что главы МИД государств ЕС собираются обсудить новые антироссийские санкции. Эти ограничения предполагалось направить против физических и юридических лиц, которые «нарушают права человека».

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин отмечал, что санкции Запада принесли обратный результат, а экономика России растёт. Глава государства напомнил, что антироссийские санкции вводили, чтобы разрушить страну изнутри, но этого не случилось.