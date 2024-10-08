Москва, 8 октября, 2024, 20:14 — ИА Регнум. Введение Евросоюзом нового механизма против России за якобы дестабилизирующие действия ставит ситуацию с ног на голову, завил ИА Регнум доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.

Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier Флаги Евросоюза

8 октября Совет Евросоюза окончательно утвердил новый санкционный механизм против России, который, по задумке, позволит противостоять различным «гибридным угрозам» со стороны Москвы.

В распространённом Советом заявлении указано, что новый режим предполагает ответ на «подрыв избирательных процессов и функционирования демократических институтов, угрозы и саботаж экономической деятельности, услуг, представляющих общественную важность, или критической инфраструктуры, использование скоординированной дезинформации, манипулирование информацией, вредоносная кибердеятельность, инструментализация мигрантов» и другие действия.

«Этим заявлением Евросоюз ставит всё с ног на голову. Инициируя подобного рода действия, в том числе санкционные, они пытаются обвинить Россию в том, что она виновата в развязывании гибридной войны», — заявил эксперт.

Гусев отметил, что новые меры не являются санкциями, которые обычно проявляются в экономической сфере, а представляют иные формы. По мнению профессора, то, в чем Евросоюз обвиняет Россию, характерно больше для США.

«Американцы выделяют громадные деньги на цветные революции. Неделю назад Минфин США выделил 325 миллионов долларов на поддержку неправительственных организаций в России и Белоруссии», — напомнил политолог.

По его словам, если бы Россия действительно ставила задачу по вмешательству в выборы, то решала бы её «на раз-два».

«Нужно иметь в виду, что те заявления, которые сегодня прозвучали, этот новый режим санкций, он в первую очередь будет использован против России. Они уже вмешиваются в нашу политическую ситуацию», — заявил эксперт.

Обострение санкционных процессов со стороны Евросоюза вызвано грядущими выборами в Молдавии, Грузии и США, считает профессор.

«Независимо от того, принимает Россия какое-то участие в этом или нет, западные страны будут обвинять Россию в развязывании гибридных войн, дестабилизации и иностранном вмешательстве», — сказал Гусев.

12 сентября Совет Евросоюза официально продлил индивидуальные санкции против России ещё на шесть месяцев, до 15 марта 2025 года. Об этом на официальном сайте сообщает пресс-служба Совета ЕС.

7 октября литовские пограничники изъяли в поезде из Калининграда в Москву камуфляжные брюки. Связанно это было с антироссийскими санкциями Евросоюза, сообщили в пресс-службе литовской таможни.