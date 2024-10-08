Москва, 8 октября, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Самосвал, устроивший массовое ДТП, в котором погибли три человека, проходил технический осмотр. Об этом сообщил начальник отдела технадзора Госавтоинспекции Сергей Чипурин 8 октября во время круглого стола в Совете Федерации.

МЧС России

«По грузовику, который был вчера в ДТП <…> он ездил с действующим техническим осмотром», — рассказал Чипурин.

По его словам, техосмотр проводился у оператора в Московской области.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября на трассе М-2 «Крым» в Московской области водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и семью легковыми автомобилями.

По предварительным данным, причина аварии — отказ тормозов у китайского большегруза Howo. Из-за этого он влетел в легковушки и протащил их по дороге. По данным Mash, за рулём самосвала находился 45-летний житель Краснодарского края, который вёз гравий, он выжил. В его отношении возбудили уголовное дело.

По информации источника ИА Регнум, погибшими оказались трое членов одной семьи — Ирина и Василий Барковы и их 39-летний сын Николай. Известно, что Ирина и Василий работали на насосном заводе в городе Щёлково.