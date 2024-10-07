Серпухов, Московская область, 7 октября, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Причиной смертельного ДТП в Подмосковье, в котором погибли трое человек, мог стать отказ тормозов, передаёт Telegram-канал Mash.

Telegram/Прокуратура Московской области

Сообщается, что на трассе М-2 «Крым» в Московской области водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и семью легковыми автомобилями. В результате три человека погибли, ещё трое пострадали.

«Предварительная причина аварии в Серпухове — отказ тормозов у китайского большегруза Howo. Из-за этого он влетел в легковушки и протащил их по дороге», — уточняется в публикации.

Также канал опубликовал видео, на котором показано, как самосвал сносит и сминает все транспортные средства, которые находятся у него на пути. Сообщается, что за рулём был 45-летний житель Краснодарского края, который вёз гравий. По уточнённым данным, он выжил.

Позже информацию о причине смертельного ДТП подтвердили агентству ТАСС в оперативных службах.

Как передавало ИА Регнум, 2 октября автобус столкнулся с грузовиком в районе села Великомихайловка Белгородской области. В результате ДТП на месте происшествия погибли четыре человека, 12 пострадали.

7 февраля авария с участием более 40 автомобилей произошла на трассе М-4 в Ступинском районе Московской области. В результате ДТП два человека погибли и 18 пострадали.