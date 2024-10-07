Москва, 7 октября, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Семья их трёх человек погибла в массовом ДТП в Московской области, сообщил источник ИА Регнум.

МВД РФ по Московской области

7 октября самосвал, у которого, по предварительным данным, отказали тормоза, буквально смял около 10 автомобилей на трассе «М-2». В МВД сообщили о трёх погибших и трёх пострадавших в результате аварии.

Как рассказал источник ИА Регнум, погибшими оказались трое членов одной семьи — Баркова Ирина, Барков Василий и их 39-летний сын Барков Николай.

Известно, что Ирина и Василий работали на насосном заводе в городе Щёлково.

В региональном управлении МВД сообщили, что в данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.