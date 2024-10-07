Красногорск, 7 октября, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Против водителя самосвала, устроившего массовое ДТП, в котором погибли три человека, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Telegram/МЧС России

«Следователем Следственного управления УМВД России «Серпуховское» в отношении водителя 1979 г. р., управлявшего грузовым автомобилем и совершившего массовое ДТП на 103-м км трассы М-2 «Крым», в результате которого три человека погибли и трое получили телесные повреждения, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — приводит слова Петровой Telegram-канал ведомства.

7 октября на трассе М-2 «Крым» в Московской области водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и семью легковыми автомобилями.

По предварительным данным, причина аварии — отказ тормозов у китайского большегруза Howo. Из-за этого он влетел в легковушки и протащил их по дороге. По данным Mash, за рулём самосвала находился 45-летний житель Краснодарского края, который вёз гравий, он выжил.

В МВД по региону сообщили, что в данный момент сотрудники Госавтоинспекции (ГАИ) устанавливают все обстоятельства ДТП.

По информации источника ИА Регнум, погибшими оказались трое членов одной семьи — Баркова Ирина, Барков Василий и их 39-летний сын Барков Николай. Известно, что Ирина и Василий работали на насосном заводе в городе Щёлково.

Похожее резонансное ДТП произошло в июле 2013 года. Тогда гружёный щебнем «КамАЗа» врезался в рейсовый автобус в Подольске. Тогда в результате ДТП погибло 18 человек, свыше 40 получили травмы различной тяжести. Водителя грузовика Грачья Арутюняна задержали. После ареста Арутюняна в 2013 г. в Армении перед российском посольством прошло несколько митингов и пикетов, так как арестованного водителя доставили в суд для избрания меры пресечения в женском халате. 4 августа 2014 году Арутюняна приговорилик 6 годам и 9 месяцам колонии общего режима. Как объяснил на суде водитель, манёвр он совершил из-за неисправных тормозов — пытаясь уйти в левый кювет, чтобы предотвратить аварию, шофёр не заметил автобуса. Экспертиза впоследствии подтвердила проблемы с тормозами у автомобиля.

Несмотря на приговор, 20 июля 2017 года Арутюнян был экстрадирован в Армению.