Москва, 8 октября, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы оштрафовал американскую корпорацию Microsoft за отказ удалить запрещённый к распространению в РФ контент, сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции 8 октября.

Elekes Andor Microsoft

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Microsoft Corporation признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2. ст. 13.41 КоАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации)»,— отмечено в публикации.

Согласно публикации, за это административное правонарушение компании полагается штраф в размере 3,5 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, в августе Microsoft предупредил российские компании об ограничении корпоративного доступа к облачным подпискам. Уточнялось, что данные ограничения касаются всех юрлиц, зарегистрированных на территории РФ. С 15 мая Microsoft ограничила доступ к своим облачным сервисам половине российских компаний. Статус подписок на продукты Visio Online, Project Online и Power BI теперь «приостановленный», они стали недоступны для использования.

Минцифры 26 сентября рекомендовало российским пользователям сервисов американской компании Google создать резервные копии данных на фоне проблем с авторизацией. В ведомстве уточнили, что компания начала отправлять SMS-подтверждения в качестве второго фактора авторизации, при этом нет уверенности в таких действиях в дальнейшем. В сентябре 2024 года более 200 тыс. россиян перенесли свою почту из сервиса Gmail на Xmail от компании VK.