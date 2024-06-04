Москва, 4 июня, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Американская компания Microsoft с 15 мая ограничила доступ к своим облачным сервисам половине российских компаний, сообщили представители группы компаний Softline в Telegram-канале для своих клиентов.

Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

«На сегодняшний день с ограничением от вендора столкнулись более половины организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации», — сообщили там.

При этом сколько именно компаний имеются в виду, они не уточнили. Статус подписок на продукты Visio Online, Project Online и Power BI теперь «приостановленный», они не доступны для использования, добавили там.

Вместе с тем вице-президент Softline Андрей Благоразумов отметил, что отключения дают российскому IT-рынку возможности для продажи отечественных продуктов.

Как передавало ИА Регнум, в марте вице-президент ГК Softline Андрей Благоразумов утверждал, что Microsoft может перенести приостановку доступа в России к части своих сервисов, в том числе облачным, это позволит клиентам перейти на альтернативные варианты. Отключение не должно было затронуть сервисы компании для физических лиц, а также образовательные продукты. Обязательную блокировку обещали в отношении корпоративных подписок на Microsoft Teams, One Drive, Azure, Office 365 M365 и SQL On-prem Server, всех версий Excel.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в августе 2023 года назвал Microsoft антироссийской компанией. Он заявил, что корпорация сотрудничала с киевским режимом с самого начала специальной военной операции на Украине, прикрываясь заявлениями о том, что помогает укреплять кибербезопасность. Компания также бездоказательно обвиняет Россию в кибератаках на украинские ресурсы и замалчивает хакерские диверсии против критической инфраструктуры РФ, добавил дипломат.