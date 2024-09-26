Москва, 26 сентября, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Министерство цифрового развития РФ рекомендовало российским пользователям сервисов американской компании Google создать резервные копии данных на фоне проблем с авторизацией.

TASS /ZUMA

«Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям», — сообщили в министерстве.

Ведомство уточнило, что на данный момент компания осуществляет отправление СМС-подтверждения в качестве второго фактора авторизации, однако уверенности в том, что она будет делать это дальше, нет.

Вместе с этим Минцифры рекомендовало россиянам создать резервные копии своих данных, воспользоваться другими способами двухфакторной аутентификации аккаунтов или перейти на отечественные платформы.

9 сентября в соцсетях начала появляться информация о том, что компания Google перестала принимать российские телефонные номера при регистрации новых почтовых ящиков. При вводе номера сервис отвечал, что его невозможно использовать для подтверждения аккаунта. При этом причины отказа в сообщении Google не приводились.

Как передавало ИА Регнум, зампредседателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин отметил, что компания Google встала на путь осознанной дискриминации всех российских пользователей. Последствия для пользователей могут довольно ощутимыми, подчеркнул Горелкин, призвав отнестись к рекомендациям Минцифры серьёзно.

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов отметил, что ситуацию можно полностью игнорировать, если Gmail используется исключительно для рекламного спама. Если же на сервис Google завязаны какие-либо аккаунты, то лучше последовать рекомендациям Минцифры и сделать резервную копию данных.