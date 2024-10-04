Москва, 4 октября, 2024, 20:10 — ИА Регнум. В сентябре 2024 года более 200 тыс. россиян перенесли свою почту из сервиса Gmail на Xmail от компании VK на фоне проблем с авторизацией в американской системе. Об этом 4 октября сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу VK.

Global Look Press

«Более 200 тыс. россиян перенесли свою почту из сервиса Gmail на Xmail от VK в сентябре 2024 года, что на 42% выше среднемесячных значений», — рассказали в компании.

Представитель VK также подчеркнул, что за последнюю неделю пользователи Xmail создали аккаунтов и перенесли данных на 25% больше, чем на предыдущей.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство цифрового развития 26 сентября рекомендовало российским пользователям сервисов американской компании Google создать резервные копии данных на фоне проблем с авторизацией. В ведомстве уточнили, что компания начала отправлять SMS-подтверждения в качестве второго фактора авторизации, при этом нет уверенности в таких действиях в дальнейшем.

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в тот же день заявил, что компания Google встала на путь осознанной дискриминации всех российских пользователей. Последствия для пользователей могут быть довольно ощутимыми. Поэтому, подчеркнул он, россиянам следует отнестись к рекомендациям Минцифры серьёзно.

В соцсетях 9 сентября начала появляться информация о том, что компания Google перестала принимать российские телефонные номера при регистрации новых почтовых ящиков. При вводе номера сервис отвечал, что его невозможно использовать для подтверждения аккаунта. При этом причины отказа в сообщении Google не приводились.