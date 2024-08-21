Москва, 21 августа, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Microsoft предупредил российские компании об ограничении корпоративного доступа к облачным подпискам со 2 сентября. Об этом 21 августа сообщили представители группы компаний Softline в Telegram-канале для клиентов.

Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Ограничения касаются всех юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации», — указано в сообщении.

Отмечалось, что исключением станут мультинациональные компании (MNC), находящиеся под контролем юрлиц за пределами России.

В компании добавили, что направят письменный запрос в Microsoft для уточнения ряда вопросов. Так, Softline попросит предоставить точный перечень продуктов, подлежащих ограничению, сроки доступности данных, хранящихся в облаке, и ряд другой информации.

Как сообщало ИА Регнум в июне, с 15 мая Microsoft ограничила доступ к своим облачным сервисам половине российских компаний. Статус подписок на продукты Visio Online, Project Online и Power BI теперь «приостановленный», они стали недоступны для использования.

В марте вице-президент ГК Softline Андрей Благоразумов утверждал, что Microsoft может перенести приостановку доступа в России к части своих сервисов, в том числе облачным, это позволит клиентам перейти на альтернативные варианты.