Киев, 8 октября, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Второй саммит по конфликту на Украине не состоится в ноябре, сообщила советник руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Дарья Заривная.

Сергей Корсун ИА Регнум

«В ноябре второй саммит мира еще не состоится. Но всё для его подготовки уже должно быть готово», — приводит слова Заривной украинский телеканал ТСН.

По её словам, на данный момент проводятся тематические конференции по пунктам «формулы мира» Украины. Коммюнике, принимаемые по окончании этих конференций, станут основной для плана второго саммита.

Как передавало ИА Регнум, 3 октября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что на данный момент российская сторона не видит возможности для прямых контактов с киевским режимом.

Зеленский во время выступления на конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве заявил о желании завершить конфликт с РФ. По его словам, для этого нужно максимально укрепить Украину и провести второй «мирный» саммит.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 25 сентября заявила, что все якобы мирные инициативы Запада и главы киевского режима о «переговорах» являются мифотворчеством и ложью. Дипломат подчеркнула, что переговоры предполагают позиции сторон, которые излагаются во взаимоуважительном ключе.

Президент России Владимир Путин 5 сентября заявил, что, если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия к этому готова, но только на базе уже зафиксированных договорённостей. Российский лидер подчеркнул, что Россия всегда выступала за переговоры и никогда от них не отказывалась. Путин при этом исключил прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемы для России.