Москва, 8 октября, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Москве договорились, что с 1 января 2025 года российские пограничники перестанут нести службу на контрольно-пропускном пункте, расположенном на армяно-иранской границе.

РИА Новости/Кристина Кормилицына

В заявлении пресс-секретаря Пашиняна Назели Багдасарян уточняется, что пограничников РФ заменят пограничники СНБ Армении. Кроме того, с 1 января 2025 года охрану границы с Турцией и Ираном наряду с российскими будут обеспечивать армянские пограничники.

В ходе встречи Пашинян поблагодарил российского лидера за службу пограничных войск ФСБ России на контрольно-пропускном пункте государственной границы между Ереваном и Тегераном с момента обретения Арменией независимости.

Ранее Пашинян сделал ряд острых антироссийских заявлений, в частности пригрозил вывести страну из ОДКБ, а также заявил, что российские пограничники 1 августа покинут ереванский аэропорт Звартноц.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял, что основными партнёрами республики стали США и ЕС. Кроме того, в марте–апреле 2024 года стало известно об отказе армянских банков от обслуживания карт «Мир», а армянские телеканалы прекратили ретрансляцию ряда российских программ.