Москва, 8 октября, 2024, 17:22 — ИА Регнум. В Париже страдают от комплекса неполноценности, который образовался после Второй мировой войны, и делают всё, чтобы показаться сильными. Таким мнением поделился военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин в разговоре с ИА Регнум.

europeanconservative.com

Ранее американская газета Politico написала об учениях, которые французская армия проведёт в 2025 году. Ссылаясь на представителей командования, журналисты утверждают, что целью будет проверка способности страны вести военное противостояние с Россией. В материале указано, что одной из главных задач французской армии будет являться отработка быстрого перебрасывания войск численностью от 5 до 20 тысяч солдат на восточный фланг Европы.

«Война в неядерном формате между Россией и Францией невозможна, это просто пыль в глаза. Ядерный формат — путь в никуда. Третья мировая война будет последней в истории человечества. А в остальном не та это армия и не те французы. Способные противостоять России французские солдаты были лишь у Наполеона», — заявил Дандыкин.

Эксперт уверен, что Париж лишь пытается убедить всех, что война с Россией неизбежна, а французы готовы в первых рядах вступить в бой. Такие настроения у французских элит тянутся из прошлого столетия, отметил он.

«У Франции комплекс неполноценности после Второй мировой войны, когда они неожиданно победителями оказались. Сейчас они как ядерная держава решают разыграть свою карту», — сказал Дандыкин.

Французы не в первый раз пытаются проявить себя подобным образом. Ранее они демонстрировали такие попытки во время Крымской и Гражданской войны, уточнил военный эксперт.

«Первая попытка была во время Крымской войны, первой обороны Севастополя (1854–1855 годы. — Прим. ред.). Там французы играли доминирующую роль. Второй пример был в период Гражданской войны. Как раз то, о чём сейчас может идти речь. В Чёрное море пришли французские корабли, высадили десант в Севастополе и Одессе. Всё это закончилось восстанием революционных матросов, а флот вместе с французами ушёл. Сейчас тема повторяется вместе с этим президентом [Эммануэлем Макроном], который, в силу определённых амбиций и [комплекса из-за] непонятного происхождения, собирается тоже поучаствовать в боевых действиях. Я думаю, что ничего из этого не получится. Насколько известно, уже не один француз погиб как наёмник или так называемый инструктор. Наверное, хотят получить украинской землицы на юге, но получат её только в одном случае, если сами в ней и останутся», — поделился мнением капитан первого ранга.

Дандыкин объяснил планы Франции укрепить свои позиции среди союзников в НАТО по итогам грядущих учений, о чём также говорится в материале.

«Всё дело в том, что у французов историческое соревнование с немцами. Была попытка создать франко-германский корпус, но она провалилась. И Франция считает, что она главная в Европе, но с этим не согласны ни немцы, ни поляки. В Польше вообще сейчас разворачивают большую армию, которая потенциально сильнее, чем армия Франции», — заключил военный эксперт.

Ранее во Франции заявляли о возможности отправки своих войск на Украину. Об этом 1 октября в интервью Berliner Zeitung сказал государственный секретарь страны по делам Европы Бенжамен Хаддад.

13 сентября французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прислушаться к предупреждениям президента России Владимира Путина по поводу разрешения Украине наносить удары вглубь российской территории.

5 октября заместитель министра обороны Польши Цезарь Томчик заявил о том, что планирует начать возведение оборонительных укреплений на границе с Россией и Белоруссией в рамках программы «Восточный щит».