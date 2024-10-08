Париж, 8 октября, 2024, 12:04 — ИА Регнум. В 2025 году Франция планирует доказать, что готова к войне с Россией, на масштабных учениях НАТО в Румынии, отмечено в публикации издания Politico.

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«Раньше мы играли в войну. Теперь у нас есть определённый враг, и мы тренируемся с людьми, вместе с которыми мы бы воевали», — приводит издание слова французского генерала Бертрана Тужуза.

В материале также отмечено, что в ходе учений Франция вместе с союзниками отработает переброску войск в Восточную Европу, чтобы, в случае чего, противостоять там России. Помимо этого, указано, что к 2027 году Франция подготовит целую дивизию с собственными вооружением и боеприпасами.

Как предавало ИА Регнум, 8 октября заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что НАТО отрабатывает возможные варианты боевых действий против России. По его словам, в альянсе перестали скрывать, что готовятся к потенциальному военному конфликту с Россией. Уже одобрены региональные планы обороны и сформулированы конкретные задачи для военных командований. Идёт обкатка логистических маршрутов переброски войск, формирование складов вооружений, развёртывание контингентов.

Россия не раз указывала, что НАТО нацелено на конфронтацию, однако дальнейшее расширение альянса не усилит безопасность Европы. В Кремле также подчёркивали, что Москва никому не угрожает, хотя и не оставит без внимания действия, потенциально опасные для интересов РФ. Так, президент Владимир Путин называл бредом разговоры о возможном нападении России на Европу и отмечал, что подобные заявления служат для оправдания гонки вооружений.

Именно Запад объявил Россию прямой угрозой, тогда как у Москвы не было и нет планов по нападению на страны НАТО или на любые другие, заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова.