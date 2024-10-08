Москва, 8 октября, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил создать общий реестр воинских мемориалов на пространстве Содружества независимых государств (СНГ).

Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости

Российский лидер в ходе выступления на Совете глав стран СНГ подчеркнул, что победа в Великой Отечественной войне является общим достоянием всех народов СССР.

«В целях сохранения и защиты воинских мемориалов, памятников и памятных мест, посвященных подвигам наших воинов, предлагаем составить общий реестр мемориального наследия Великой Отечественной войны», — добавил президент России.

Путин предложил рассмотреть создание реестра на основе российской интернет-платформы «Место памяти».

Как передавало ИА Регнум, в декабре прошлого года Путин призвал страны СНГ сохранить общее многонациональное достояние и обогатить его новым содержанием.

По словам Путина, именно многовековая общая история стран и народов СНГ, а также тесная культурная и духовная взаимосвязь стали прочным фундаментом, на котором строятся интеграционные процессы в рамках организации.